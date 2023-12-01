FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



İlk 4 maç sonunda 9 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, 4 puan alması halinde diğer maçların skoruna bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak.



Kanarya son 2 maçında 2 ya da 3 puan alırsa yine adını bir üst tura yazdıran takımlardan biri olacak ancak lider mi yoksa 2. mi olacağı diğer maçların skoruna göre belirlenecek.



Sarı lacivertli ekibimiz, kalan 2 maçından biri olan Nordsjaelland karşısında 1 puan alması halinde de bir üst tura yükselmeyi başaracak. Fenerbahçe, sadece Spartak Trnava maçından 1 puan alması ya da 2 maçta da puan alaması halinde ise diğer maçların skorunu bekleyecek.