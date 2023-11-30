Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe gruptan lider çıkarsa ne olur?
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Danimarka deplasmanında Nordsjaelland ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grupta oynanan ilk 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile zirvede yer alan sarı lacivertli temsilcimizin gruptan çıkma ihtimallerine dair bilgileri bir araya getirdik...
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UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam yaşanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu akşam 23:00'de Danimarka ekibi Nordsjaelland karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak. İşte, temsilcimizin gruptan çıkma ihtimallerine dair tüm bilgiler...
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FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
İlk 4 maç sonunda 9 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, 4 puan alması halinde diğer maçların skoruna bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak.
Kanarya son 2 maçında 2 ya da 3 puan alırsa yine adını bir üst tura yazdıran takımlardan biri olacak ancak lider mi yoksa 2. mi olacağı diğer maçların skoruna göre belirlenecek.
Sarı lacivertli ekibimiz, kalan 2 maçından biri olan Nordsjaelland karşısında 1 puan alması halinde de bir üst tura yükselmeyi başaracak. Fenerbahçe, sadece Spartak Trnava maçından 1 puan alması ya da 2 maçta da puan alaması halinde ise diğer maçların skorunu bekleyecek.
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FENERBAHÇE 1. YA DA 2. OLARAK TUR ATLARSA NELER OLACAK?
Kanarya grubundan lider çıkarsa doğrudan son 16 turuna kalacak.
2. bitirmesi durumunda ise play-offlara gidecek ve UEFA Avrupa Ligi'nden gelen 8 takımdan biriyle son 16'ya kalma mücadelesi verecek.
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UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe / 9 Puan
2- Nordsjaelland / 7 Puan
3- Ludogorets / 6 Puan
4- Spartak Trnava / 1 Puan