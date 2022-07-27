Fenerbahçe nasıl tur atlar? FB Kiev maçında deplasman golü kuralı var mı? Fenerbahçe maçında VAR uygulanıyor mu? Fenerbahçe elenirse ne olacak?

Fenerbahçe nasıl tur atlar? FB Kiev maçında deplasman golü kuralı var mı? Fenerbahçe maçında VAR uygulanıyor mu?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için geri sayım başlamış durumda. Sarı lacivertli milyonlarca taraftarın merakla beklediği ve kapalı gişe oynanacak zorlu mücadeleye dair en çok merak edilen deplasman golü kuralı var mı, VAR uygulanıyor mu ve Fenerbahçe nasıl tur atlar gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

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