Eurohoops'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, Fransız guard Nando De Colo ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli takım, sezonu CSKA Moskova formasıyla şampiyon tamamlayan Nando De Colo ile birden fazla yıllık anlaşma sağladı.

Marko Guduric ve Nicolo Melli gibi önemli oyuncularını sırasıyla NBA takımlarından Memphis Grizzlies ve New Orleans Pelicans‘a kaptıran Fenerbahçe, bu transfer ile önemli bir açığını kapatacak ve aynı zamanda söz konusu kayıplardan sonra ciddi bir telafi sağlamış olacak.

Fransız guard ile sarı-lacivertli kulüp arasında henüz imzalar atılmadı ancak kısa süre içerisinde anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.

Nando De Colo, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla Turkish Airlines EuroLeague’de 34 maça çıkarken 14,7 sayı, 3,4 asist, 2,5 ribaund ve 0,9 top çalma istatistikleri yakalamıştı.