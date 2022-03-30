68´inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Törenine katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN KONSANTRASYONUM YARINKİ FENERBAHÇE MAÇINDA"

Guidetti, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında yarın Fenerbahçe Opet ile oynayacakları mücadele ile ilgili olarak, "Yarın Fenerbahçe maçı var aslında benim de şu anda burada olmamam, evde olup maç için dinlenip konsantre olmam gerekiyor. Oyuncularımız gelemediler yarınki maç dolayısıyla. Onları temsilen burada olmamız gerekiyordu. Onun dışında Fenerbahçe mücadelesi, çok önemli ve zor bir maç. Benim de bütün konsantrasyonum yarınki Fenerbahçe maçında" şeklinde konuştu.