Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya´nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe´nin kamp programında değişiklik yapıldı. 2 Temmuz´da Partizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçının gününde değişikliğe gidildi. Daha önce 6 Temmuz olarak açıklanan mücadeleyi 5 Temmuz´a alan Fenerbahçe Kulübü, TSİ 19.30´da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz´daki Merkur Arena´da karşılaşacak.

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