Fenerbahçe, Milano deplasmanında!
THY Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 28. hafta maçında 6 Mart Perşembe günü (yarın) İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.
Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.
İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.