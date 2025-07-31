Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı resmen açıkladı: İşte maaşı!
Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Slovak futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık 8 milyon euro kazanacak
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Ayrıca Slovak oyuncuya yıllık 8 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Kulübümüz, ara transfer döneminde Futbol A Takımımıza kiralık olarak katılan Slovak millî stoper Milan Skriniar’ın kalıcı transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Milan Skriniar, kendisini dört yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Deneyimli stopere ‘Ailemize yeniden hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz."