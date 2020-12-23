Ülker Stadı'nda oynadığı İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçlarını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir'i yenerek kötü serisine son verdi.
Medipol Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü.
Ligde iki maç sonra kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.
Ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıkan son şampiyon Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.
SANGARE VE TİSSERAND İLK GOLLERİNİ ATTI
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı oyunculardan Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini Medipol Başakşehir'e attı. Karşılaşmada skoru 1-1'e getiren golü atan Nazım, bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maça çıkmıştı.
Takımının 2. golünü atan Tisserand, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 12. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.
BAŞAKŞEHİR'DE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ
Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, mücadelenin 12. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faul sonrasında kırmızı kart itirazlarında bulundu. Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek, Luiz Gustavo'ya sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Bahattin Şimşek, kararını değiştirmedi.
CANER ERKİN SARI KART CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Caner Erkin, bu sezon ligde 3. kez sarı kartla cezalandırıldı ve kart ceza sınırına geldi. Deneyimli futbolcu, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
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