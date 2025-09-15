Habertürk
    Takipde Kalın!
        Fenerbahçe Medicana, Pelin Çelik ile yollarını ayırdı - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Pelin Çelik ile yollarını ayırdı

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, menajer Pelin Çelik ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 23:05 Güncelleme: 15.09.2025 - 23:05
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, menajer Pelin Çelik ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Takım Menajeri Pelin Çelik ile yollarımız ayrılmıştır. Pelin Çelik'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

