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        Haberler Gündem Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? muhtemel ilk 11'ler

        Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

        3. ön eleme turunda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe Maribor maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maça kısa bir süre kalmasının ardından sorulan sorular arasında maçın ne zaman ve hangi kanalda olduğu da yer alıyor. Sarı lacivertli takımın mücadele edeceği takım olan Slovenya ekiplerinden Maribor ile yapacağı maç heyecanla bekleniyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 10:03
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        • 1

          Yapılacak olan 3. ön eleme turunda Fenerbahçe Maribor maçının ilk randevusu taraftarlarları heyecanlandırmış durumda. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılacak olan maçı takip etmek isteyen futbolseverler için detayları haberimizde derledik. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        • 2

          FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

          Zorlu mücadelenin başlama saati 21:00 olarak açıklandı. Karşılaşmanın biletleri ve hakemi ise ilerleyen günlerde açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

        • 3

          FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Maribor karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da henüz belli değil.

          Kanaryanın turnucadaki ilk iki mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanmıştı.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Dusan Tadic, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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