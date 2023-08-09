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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Maribor maçı biletleri ne kadar? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında köklü Slovenya ekibi Maribor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bir önceki turda Moldova ekibi Zimbru'yu iki maçta attığı 9 golle geçen kanarya, Maribor karşısında da ilk maçtan avantajı ele geçirmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Maribor 3. ön eleme turu ile ilgili bilgiler...

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        Giriş: 09.08.2023 - 11:13
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        • 1

          Beşiktaş ve Adana Demirspor ile UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertli ekibimizin sahası Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın günü, başlama saati ve bilet fiyatlarına ilişkin tüm detayları derledik...

        • 2

          FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

          Zorlu mücadelenin başlama saati 21:00 olarak açıklandı.

          FENERBAHÇE MARIBOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        • 3

          FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Maribor karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE FENERBAHÇE'NİN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

          Maribor Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

          Kanarya bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

        • 5

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Dusan Tadic, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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