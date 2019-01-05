Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 3 galibiyet, 7 beraberlikle 16 puan toplayan Fenerbahçe, devre arasına küme düşme hattında girerken gol yollarında yaşanan problem, gözleri santrfor transferine çevirmişti. İlk yarıda sadece 16 gol atabilen Fenerbahçe'de Islam Slimani, Michael Frey ve Roberto Soldado, beklentilerin çok altında kalırken sarı-lacivertliler santrfor transferi için girişimlere başladı.

Ralph Hasenhuttl'ın gelişi sonrasında kadroda düşünülmeyen Manolo Gabbiadini, Southampton tarafından transfer listesine konarken Fenerbahçe de İtalyan yıldız için devreye girdi. İngiltere basınında çıkan haberlere göre devre arasında takımdan ayrılması beklenen İtalyan yıldızla İspanya'dan Real Betis, Rusya'dan CSKA Moskova ve Spartak Moskova, Almanya'dan da Schalke 04 ilgileniyor. İtalyan basını Gabbiadini'nin Milan'a yakın olduğunu kaydederken Fenerbahçe'nin de 27 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olduğu belirtildi.

2016-17 sezonunun devre arasında Southampton'a transfer olan Gabbiadini, bu sezon ligde 12 maçta forma şansı buldu, 1 gol kaydetti. İngiliz temsilcisiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcu daha önce Atalanta, Juventus, Bologna, Sampdoria ve Napoli formaları da giymişti.