UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, İngiltere’nin dev kulübü Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli temsilcimiz, ev sahibi avantajını kullanarak rahat bir galibiyet almak istiyor. Kupa 2’de oynanan 2 maçtan 1 galibiyet 1 beraberlik alan Kanarya, 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Muhtemel 11’ler belli olurken Jose Mourinho'nun kadro tercihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe - Manchester United maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…