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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçında önce kırmızı kart, sonra iptal! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Lyon maçında önce kırmızı kart, sonra iptal!

        Olimpik Lyon'u konuk eden Fenerbahçe, mücadelenin 31. dakikasında kırmızı kart itirazında bulundu. Ayrıca hakem Simone Sozza, 45+6. dakikada Lyon aleyhine çıkardığı direkt kırmızı kartı VAR incelemesi sonucu iptal etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 21:35 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:46
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        Önce kırmızı kart, sonra iptal!
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        Fenerbahçe, Lyon ile oynadığı maçta bir pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.

        Lyon'da Kumbedi, 31. dakikada Szymanski'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi.

        İrfan Can Kahveci, hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

        Hakem Simone Sozza'ya VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve Kumbedi, sarı kart ile cezalandırıldı.

        ÖNCE KIRMIZI KART SONRA İPTAL!

        Mücadelenin 45+6. dakikasında Niakhate, İrfan Can'a yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.

        VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen İtalyan hakem, kırmızı kartı sarı karta çevirdi.

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