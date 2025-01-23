Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı şifresiz izle
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. Haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler '' Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izle'', ''Avrupa Ligi FB maçı izle'' şeklinde araştırmalara başladı. Şifresiz yayınlanacak karşılaşma öncesinde TRT 1 frekans ayarları kontrol ediliyor. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile Fenerbahçe-Lyon maçı izle…
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. Haftasında Fenerbahçe, Fransız ekibi Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20:45’te başlayacak. Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izle, Avrupa Ligi FB maçı izle araştırmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli takımın şifresiz ve kesintisiz olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarlarını kontrol ediyor. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile şifresiz Fenerbahçe-Lyon maçı izle!
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FENERBAHÇE-LYON MAÇI BUGÜN!
Fenerbahçe-Lyon maçı, 23 Ocak Perşembe bugün saat 20.45'te başlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1’den naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.
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FENERBAHÇE'NİN PUAN DURUMU
6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.
4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.
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AVRUPA LİGİ FB MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe-Lyon maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
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TRT 1 FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
Uydu Adı: TÜRKSAT 4A (42°E)
Yayın Türü: HD
Frekans: 11.958
SR: 27500
FC: 5/6
Uydu Adı: TÜRKSAT 3A (42°E)
Yayın Türü: SD
Frekans: 11.096
SR: 30000
FC: 5/6
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TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23
Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323
D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426
D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22
Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9
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