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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve Exxen'de ücretsiz mi yayınlanacak? FB Avrupa maçı ne zaman ve hangi gün? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve Exxen'de ücretsiz mi yayınlanacak?

        Bu sezon Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde şimdiye dek çıktığı 17 resmi maçı da kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe, bu kez Bulgaristan ekibi Ludogorets karşısına çıkıyor. H Grubu'da 2 maçta topladığı 6 puanla zirvede yer alan sarı lacivertliler, Ludogorets karşısında da serisini sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Ludogorets karşılaşması hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:21
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        • 1

          Fenerbahçe Ludogorets maçı için geri sayım başlamış durumda. Son olarak Süper Lig'de karşılaştığı Hatayspor karşısında 4-2'lik zaferle sahadan ayrılan sarı lacivertliler, bu kez Ludogorets önünde galibiyet arayacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Ludogorets maçının günü, saati ve yayıncı kanalı...

        • 2

          FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Ludogorets UEFA Konferans Ligi Ligi H Grubu 3. maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 19:45'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

          Exxen, söz konusu maçın ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.

        • 3

          UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

          1- Fenerbahçe / 6 Puan

          2- Nordsjaelland / 3 Puan

          3- Ludogorets / 3 Puan

          4- Spartak Trnava / 0 Puan

        • 4

          FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

          26 Ekim Perşembe

          Fenerbahçe- Ludogorets/19.45

          9 Kasım Perşembe

          Ludogorets-Fenerbahçe/23.00

          30 Kasım Perşembe

          Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00

          14 Aralık Perşembe

          Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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