Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve Exxen'de ücretsiz mi yayınlanacak?
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde şimdiye dek çıktığı 17 resmi maçı da kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe, bu kez Bulgaristan ekibi Ludogorets karşısına çıkıyor. H Grubu'da 2 maçta topladığı 6 puanla zirvede yer alan sarı lacivertliler, Ludogorets karşısında da serisini sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Ludogorets karşılaşması hakkında detaylar...
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Fenerbahçe Ludogorets maçı için geri sayım başlamış durumda. Son olarak Süper Lig'de karşılaştığı Hatayspor karşısında 4-2'lik zaferle sahadan ayrılan sarı lacivertliler, bu kez Ludogorets önünde galibiyet arayacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Ludogorets maçının günü, saati ve yayıncı kanalı...
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FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Ludogorets UEFA Konferans Ligi Ligi H Grubu 3. maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 19:45'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
Exxen, söz konusu maçın ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.
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UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe / 6 Puan
2- Nordsjaelland / 3 Puan
3- Ludogorets / 3 Puan
4- Spartak Trnava / 0 Puan
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FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
26 Ekim Perşembe
Fenerbahçe- Ludogorets/19.45
9 Kasım Perşembe
Ludogorets-Fenerbahçe/23.00
30 Kasım Perşembe
Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00
14 Aralık Perşembe
Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45