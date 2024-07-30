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        Haberler Bilgi Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu 4-3 biten ilk maçın ardından Lugano'yu 2-1 mağlup ederek 3. Eleme Turu'nda Lille'nin rakibi oldu. Jose Mourinho yönetiminde üçüncü resmi maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Lille engelini geçip adını bir üst turuna yazdırmak istiyor. Peki, "Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Lille maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 22:00 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:16
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        • 1

          Fenerbahçe - Lille maçı için nefesler tutuldu. 2. Eleme Turu maçlarında Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla elemeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'in rakibi oldu. Peki, "Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        • 2

          FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Şampiyonlar Ligi 2. eleme turun maçında Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda Lille'in rakibi oldu.

          Fransa'da oynanacak Fenerbahçe-Lille maçı 6 Ağustos'ta, İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe - Lille maçının Exxen ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR

          Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Angel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan David olarak gösteriliyor.

          Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

        • 5

          GELEN OYUNCULAR

          Ethan Mbappe

          Thomas Meunier

          Mukau

          GİDEN OYUNCULAR

          Leny Yoro

          Yusuf Yazıcı

          Adam Ounas

          Ivan Cavaliero

          Adam Jakubech

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