Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile karşı karşıya geliyor. Fransa'da oynanan ilk maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı lacivertliler, rövanş mücadelesinde play-off turuna kalabilmek için sahaya çıkıyor. Temsilcimiz, Lille karşısında 2 veya daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Peki, "Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Lille rövanş maçı ne zaman?" İşte Fenerbahçe - Lille maçı tarihi ve saati...
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşılacak Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı antremanla sürdürdü. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak Fenerbahçe - Lille maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Temsilcimiz Lille engelini geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, "Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" İşte Fenerbahçe - Lille maçının yayıncı kuruluşu...
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FENERBAHÇE-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Fransa’nın LOSC Lille takımını ağırlayacak.
Fenerbahçe-Lille rövanş maçı, 13 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’ndaki karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.
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FENERBAHÇE-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Lille maçı Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE-LILLE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?
Fenerbahçe-Lille maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarihler ve fiyatları açıklandı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın bilet detayları şu şekilde:
11.08.2024 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)
11.08.2024 Pazar günü saat 19.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)
12.08.2024 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Genel satışa sunuldu.
Satılan biletler transfere kapalı olacaktır.
KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 1.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 1.700,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H-BLOK: 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C-G BLOK: 4.150,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL
VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL
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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.
Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.
15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
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FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.
Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.
Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek
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