Fenerbahçe, lige verilen arada antrenmanlarını sürdürüyor
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada antrenmanlarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas yaparak devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.