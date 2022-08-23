Fenerbahçe ligde 311 gün sonra lider

Sarı-lacivertliler, ikinci yarının hemen başında Miha Zajc ile farkı 3'e çıkardı. Fenerbahçe'nin 3. golünden sonra Adana Demirspor etkili oynadı. 56. dakikada Belhanda'nın penaltı vuruşundan attığı golle morallenen konuk ekip, 66. dakikada Dzyuba'nın golüyle farkı bire indirdi. Oyuncu değişiklikleriyle toparlanan Fenerbahçe, 83. dakikada yeni transferi Ezgjan Alioski'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 20. dakikada penaltı vuruşundan Enner Valencia'nın golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 41. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Adana Demirspor'u yenerek yeniden zirveye yerleşen Fenerbahçe, ayrıca ligde 31 hafta sonra tekrar lider oldu.

Sezonun ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor'a 2 gol atan ve geçen haftaki Kasımpaşa mücadelesinde de aynı performansı gösteren Valencia, böylece 3 maç sonunda ligde 6 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterdi.

Tecrübeli futbolcu, 83. dakikada attığı golle hem takımının galibiyetine katkı sağladı hem de sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski, bu sezon ligde ilk kez forma giydi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve sezonu 9 golle kapatan Sloven orta saha, bu sezon ilk golünü ise Adana Demirspor'a karşı attı.