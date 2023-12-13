Fenerbahçe liderlik için sahaya çıkacak: İşte İsmail Kartal'ın kadro tercihi!

TADIC VE SZYMANSKI BU SEZON 27. MAÇINA ÇIKACAK

İsmail Kartal'ın bu sezon en çok forma verdiği iki isim olan Tadic ve Szymanski'yi, Spartak Trnava karşısında da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 26 maçın tamamında süre alırken attıkları goller ve yaptıkları asistlerle de dikkati çektiler.