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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Lazio hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi öncesi son sınav!

        Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi öncesi son sınavına çıkıyor!

        Portekiz kampının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelede teknik direktör Jose Mourinho'nun tüm oyunculara şans vermesi bekleniyor. Fenerbahçe, Lazio maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord mücadelesi için çalışmalarına başlayacak. Peki, Fenerbahçe-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe-Lazio hazırlık maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:12
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertli ekip, Avrupa maçı öncesi son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor. Kanarya, taraftarı önünde kazanarak hazırlık dönemindeki 4. galibiyetini almak istiyor. Peki Fenerbahçe Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Lazio hazırlık maçı canlı izle linki, saati ve karşılaşmanın detayları haberimizde.

        • 2

          FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe-Lazio maçı, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport Plus platformuna üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 5

          FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI KARNESİ

          Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

          İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1, ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 ve ncü hazırlık maçında Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son hazırlık müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.

        • 6

          AVRUPA MAÇI ÖNCESİ SON SINAV

          UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.

        • 7
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