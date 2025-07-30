Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertli ekip, Avrupa maçı öncesi son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor. Kanarya, taraftarı önünde kazanarak hazırlık dönemindeki 4. galibiyetini almak istiyor. Peki Fenerbahçe Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Lazio hazırlık maçı canlı izle linki, saati ve karşılaşmanın detayları haberimizde.