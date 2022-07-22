Fenerbahçe son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'ı renklerine bağladı! Sarı-lacivertliler 21 yaşındaki Senegalli futbolcunun lisansını çıkardığını TFF'ye bildirdi.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 34 maça çıkan genç orta saha 2 gol atarken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.

Diack'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'ne kiralanacağı iddia edildi.