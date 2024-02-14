Fenerbahçe, Kupa Voley’de yarı finale yükseldi
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı kupada Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı
AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun
Fenerbahçe: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Bojana Drca, Arena Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Magdalena Stysiak, Gizem Örge (L)
Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Merelin Nikolova, BingTong Shi, Karmen Aksoy, Simay Kurt (L), Işıl Öz (L)
Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-22)
Süre: 68 dakika (21, 20, 25)