Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TBF'nin ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'ni, TVF'nin de AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni play-off oynanmadan tescil ettiği belirtilerek, "Takımlarımız sona erdirilen 4 ligin 2'sinde lider konumda yer almakta, tamamında şampiyonluk mücadelelerini sürdürmekteydi. Tüm bu gündem doğrultusunda, 'insan sağlığı şampiyonluklardan, kupalardan ve her şeyden önemlidir' diyen, bunu sürecin en başından itibaren her fırsatta dile getiren kulübümüz, basketbol ile voleybol liglerinde alınan bu kararları saygıyla karşılamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonların verdiği kararla 2019-2020 sezonunda erkek basketbol, kadın basketbol, erkek voleybol ve kadın voleybolda mücadelesini tamamlayan takımlarımızı tebrik ediyor, maçlarda Fenerbahçe'mizi yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza, takımlarımıza destek olan değerli sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak önce ve sadece insan sağlığı dediğimiz sürecin en az zararla sona ermesini diliyor, başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm ilgili kurumların eşsiz mücadelesi ile ülke olarak kontrol altında tuttuğumuz salgın sürecinde bizler evlerimizdeyken en ön safta mücadele veren kahraman sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bugüne dek hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."