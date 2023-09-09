Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Kulübü´nde istifa eden üyelerin yeniden alınmamasına karar verildi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Kulübü´nde istifa eden üyelerin yeniden alınmamasına karar verildi

        Fenerbahçe Kulübü´nde istifa eden üyelerin yeniden üye olmamasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstifa edenler geri dönemeyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda devam ediyor. İlk kısımda yer alan maddeler arasındaki üyelik şartları ile ilgili 5 kişi görüşlerini bildirdi. Üyelik şartları madde 6´da belirtilen ve içinde istifa eden üyenin yeniden üyelik işlemlerini yerine getirerek üye olabilmesine izin veren maddeye konuşmacılar tarafından tepki gösterildi. Ardından Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, söz alarak bu maddenin mevcut haliyle kalması yönünde yönetim kurulunun karar değiştirdiğini belirtti. Fethi Pekin, "Bize gelen talepler, öneriler doğrultusunda tüzük tadil metnimizde, istifa eden üyelerin başvurdukları takdirde tekrar kulübe üyeliğini öngördük; giriş ücretinin tamamını ödemesi kaydıyla. Hazirun da destek oldu. Nabız yoklamaya gerek kalmadı, madde mevcut şekliyle kalsın başkanım" dedi.

        Yapılan oylama ise oy çokluğuyla kabul edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Habertürk Anasayfa