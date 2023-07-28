Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı

Fenerbahçe Kulübü olarak kendi aralarında deprem bölgesine bir kaynak yarattıklarını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"6 Şubat gecesi ağır bir felaket yaşadık. Ama millet olarak, devlet olarak omuz omuza bu sıkıntılı günleri aşmak için herkesin çorbada tuzu oldu. Biz de Fenerbahçe Kulübü olarak 'Bizim de çorbada tuzumuz olması lazım.' dedik. İlk günden itibaren stadımızın altında Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaraylısı herkes kendi stadı altında çalıştı. Tabii önemli şey unutmamak, unutturmamak ve bu felaketi geride bırakmak çok uzun süreç alacak. Biz de Fenerbahçe Kulübü olarak aramızda kongre üyelerimizle ve taraftarlarımızla birlikte bir kaynak yarattık ve bin konteynerlik projeye imza attık. Hepimiz çok gururluyuz."

Fenerbahçe Konteyner Kent açılışına Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, voleybolcu Eda Erdem Dündar, futbolcu Mert Hakan Yandaş ve basketbolcu Tarık Biberovic de katıldı.