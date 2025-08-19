Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen taburcu oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen taburcu oldu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Şen (86), tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 21:29 Güncelleme: 19.08.2025 - 21:29
        Ali Şen'den iyi haber!
        Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

        Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şen'in tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

        Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

        Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

