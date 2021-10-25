Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı duyuruldu.