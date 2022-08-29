Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un 11'i... Fenerbahçe maçı bugün mü ve hangi kanalda? FB maçı biletleri bitti mi?

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Haftaya lider giren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Konyaspor'un stadının zeminindeki elverişsizlik nedeniyle Eskişehir'de oynanacak mücadelede tüm hesapları 3 puan üzerine yapan Jorge Jesus kafasındaki 11'i de büyük ölçüde netleştirdi! İşte Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i

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