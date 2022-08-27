DHA

Can Bartu Tesisleri´nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ilk olarak salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından antrenman sahada yapılan ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarından sonra taktiksel ve bireysel çalışmalar ile noktalandı.

Öte yandan sakatlığı devam eden Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.