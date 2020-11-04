Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Gribal enfeksiyon geçiren Tolga Ciğerci'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Çalışma öncesinde Enner Valencia'nın doğum gününün kutlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.