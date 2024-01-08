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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında 10 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:27
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        Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında lider Fenerbahçe, Çarşamba günü saat 20.00’de evinde Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

        Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapılırken, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. İstanbulspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular idmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Sakatlığını atlayan Rodrigo Becao takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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