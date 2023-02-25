Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Arabam.com Konyaspor maçında kulübede yer almıyor. Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında yok. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapıyor.

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