Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        47
        Galatasaray
        GS
        47
        Trabzonspor
        TS
        33
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        28
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        28
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        24
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        MKE Ankaragücü
        MKE
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        15
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Konyaspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı! - Fenerbahçe Haberleri

        VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı!

        Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan mücadelenin 11, dakikasında Fenerbahçe VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 21:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        VAR uyardı, F.Bahçe penaltı kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 11. dakikada penaltı kazandı.

        8. dakikada yaşanan pozisyonda havadan gelen topa birlikte ayak uzatan Edin Dzeko ile Adil Demirbağ yerde kaldı.

        Maçın hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Bülent Birincioğlu'nun pozisyonu monitörde inceledi ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

        11. dakikada topun başına geçen Edin Dzeko düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta beş gol var!
        Maçta beş gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu konuşuluyor
        CHP Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu konuşuluyor
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        İddia: Katar'dan esir takası önerisi
        İddia: Katar'dan esir takası önerisi
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Bonucci İstanbul'da!
        Bonucci İstanbul'da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Habertürk Anasayfa