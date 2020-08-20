Fenerbahçe, Kongolo için teklif yaptı

Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield'da forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper Terence Kongolo için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Fulham'ın da oyuncuyu yeniden kiralamak istediği belirtildi.