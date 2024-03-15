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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kasasını doldurdu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kasasını doldurdu!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek kasasına 1 milyon Euro daha koydu. Çeyrek finale yükselen sarı-lacivertli ekibin bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nden elde ettiği gelir dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:51
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibini eleyerek 1 milyon Euro daha gelir elde etti

        • 2

          3 ÖN ELEME GEÇEREK GRUPLARA KALDI

          Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente'yi eleyerek gruplara kaldı.

        • 3

          Elemeleri geçerek 1.65 milyon Euro gelir elde eden sarı-lacivertliler, gruplara katıldığı için 2.94 milyon Euro, kat sayı olarak da 979 bin Euro'yu kasasına koydu.

        • 4

          Grup aşamasında 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, galibiyet başına 500 bin Euro olmak üzere toplam 2 milyon Euro gelir elde etti.

        • 5

          Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, liderlik için 650 bin Euro, son 16 turuna kaldığı için de 600 bin Euro kazandı. Son olarak Union Saint-Gilloise'yı eleyen sarı-lacivertliler, 1 milyon Euro daha elde etti.

        • 6

          Sarı-lacivertlilerin bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nden elde ettiği gelir şu şekilde;

          ÖN ELEME TURU: 1.65 milyon euro

          GRUPLARA KATILIM: 2.94 milyon euro

          ÜLKE KATSAYISI: 979 bin euro

          GRUPLARDA GALİBİYET GELİRİ: 2 milyon euro

          GRUP LİDERLİĞİ: 650 bin euro

          SON 16 TURU: 600 bin euro

          ÇEYREK FİNAL: 1 milyon euro

          TOPLAM GELİR: 9.8 milyon euro

        • 7

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmesi durumunda ise 2 milyon Euro daha kasasına koyacak.

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