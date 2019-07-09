Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... İlk olarak Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh ve Max Kruse ile başlayan transfer rüzgarı, Vedat Muriç ve Altay ile devam etti. Ancak Fenerbahçe durmayacak: