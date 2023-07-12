1 Şurada Paylaş!









Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçı için heyecan dorukta. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler, Rusya'da Kızılyıldız ile bu akşam karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...