Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu öncesi ikinci hazırlık maçına köklü Sırbistan ekibi Kızılyıldız karşısında çıkıyor. Rusya'da gerçekleştirilen Pari Premier Cup kapsamında oynanacak zorlu mücadelede İtalyan devi Inter'den transfer edilen dünyaca ünlü Boşnak yıldız ilk kez sarı lacivert formayla sahaya çıkması bekleniyor. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçına dair bilgiler...
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Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçı için heyecan dorukta. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler, Rusya'da Kızılyıldız ile bu akşam karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...
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FENERBAHÇE KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da oynanacak.
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FENERBAHÇE KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Kızılyıldız maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrcan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, Crespo, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.
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HAZIRLIK KARŞILAŞMALARI TAKVİMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe Rusya'nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvası'nda mücadele ediyor. Turnuvada Zenit, Kızılyıldız ve Neftchi PFK ile karşılaşacak. İşte, turnuvanın programı;
12 Temmuz
19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz
14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe