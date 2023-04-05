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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 6 Nisan Perşembe günü Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Giriş: 05.04.2023 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 6 Nisan Perşembe günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktik ve bireysel çalışmayla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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