Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.