Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın, sahada topla dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de, Aralık 2019'da ön çapraz bağı kopan Sadık Çiftpınar'ın, sahada koşulara başladığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.