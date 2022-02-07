Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.