Fenerbahçe Kayserispor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 10. hafta maçına sahne olacak Fenerbahçe Kayserispor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 7 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.