Fenerbahçe Kayserispor maçı için beklenen zaman geldi çattı. Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Kayserispor maçının günü, saati, yayıncısı ve bilet fiyatları ile ilgili bilgiler...