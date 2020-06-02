Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi.

İdmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı.