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Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, rakibini eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor

Giriş: 06.04.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI YAYIN! Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın izle A Spor!
HABERTURK.COM

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor

8' Emre Mor

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Emre, İsmail, Zajc, Rossi, Valencia, Serdar

Kayserispor: Cenk, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hosseini, Ackah, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranovic

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

KAZANAN SİVASSPOR İLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak.

Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemiyor.

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