Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleri sonrası üç gruba ayılarak pas ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Ferdi Kadıoğlu bireysel programı dahilinde çalışırken, Attila Szalai'nin tedavisi devam etti.